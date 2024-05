Vigastuspausilt naasnud Nazarov vajab aega: midagi katki ei ole, lihtsalt tuleb joosta

Mullu Heino Lipu staadionil 10,18-ga Eesti rekordi püstitanud Nazarovi sisehooaeg lõppes pöia väsimusmurru tõttu kiirelt ning jalg lubas tal tõsiseid jooksutreeninguid alustada alles mai alguses. Treener Argo Golbergi sõnul on 25-aastasel Nazarovil all vaid kaheksa jooksutrenni.

„Kütus sai otsa. Ei suutnud normaalselt lõpuni tulla,“ võttis Nazarov esituse kokku. Ta oleks tahtnud paremini joosta, aga märkis, et vähemalt on tagasi rajal. „Sain teada, et tööd on vaja teha. 100 meetris sai lõpus kütus otsa ja 60 meetri aeg polnud ka eriline.“