Karm loos. Nadal läheb karjääri viimase French Openi avaringis vastamisi turniiri suursoosikuga

Loosi taga oli tõik, et kõigi märkide järgi viimast korda Prantsusmaal mängival Nadalil polnud asetust. Samad mehed võtsid mõõtu 2022. aasta Prantsusmaa lahtiste poolfinaalis, kus Zverev pidi vigastuse tõttu andma loobumiskaotuse.

Eurospordi tenniseekspert Alex Corretja möönis, et sellise paari kokkuloosimine annab kohe turniiri algusesse maiuspala. „See on täiesti vapustav. See on päris hull, milliseid vingerpusse saatus teeb. Me mäletame nende viimast kohtumist, aga tänasel päeval on Zverev tõenäoliselt kõige paremas hoos meestennisist ja turniiri suursoosik. Kogu maailma pilgud on sel matšil,“ märkis ta.

Nadal on Prantsusmaa lahtiste legend, sest tal on koos lausa 14 võitu. Seda on kuus enam kui pingereas teist kohta hoidval Max Decugis’l, kes võttis oma võidud aga eelmise sajandi alguses.

Asjatundja sõnul on mõnes mõttes Nadalil isegi vaimne eelis. „Kui ta võidab, siis see on uskumatu saavutus. Kui kaotab, siis see on normaalne asjade käik, sest Zverev on suurepärases vormis,“ lisas ta. „Rafa praegusest seisust pole mingit pilti ees, aga arvestades tema varasemaid sooritusi, siis ta on kindlasti üllatusvõimeline. Ma olen jätkuvalt sellest loosist šokis.“