VIDEO | Madis Mihkels jõudis Giro’l taas esikümnesse!

Suurtuuril debüteerivale Mihkelsile oli see Itaalia velotuuril tänavu neljas kord esikümnes lõpetada. Varasemalt on ta korra olnud üheksas, kümnes ja kuues. Sprinterite lilla särgi arvestuses juhib Milan 327 punktiga, Mihkels on 23. real (37 p).