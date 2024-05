Mitmest kandidaadist ilma jäänud Müncheni Bayern on palkamas Premier League’ist välja langenud peatreenerit

Veebruaris teatas Bayern, et peatreener Thomas Tucheliga hooaja järel koostöö ei jätku. Sellest ajast saadik on klubi uut juhendajat otsinud. Sakslased tegid pakkumise nii Leverkuseni Bayeri juhendajale Xabi Alonsole, Saksamaa koondise peatreener Julian Nagelsmannile (kes mullu kevadel pidi just Tuchelile ruumi tegema) ja Austria koondise lootsile Ralf Rangnickile, aga kõik kolm lükkasid pakkumise tagasi, meenutas BBC.