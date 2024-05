DELFI VIDEO | Ott Remmer võitis grusiini kindlalt, kuid sai päris palju ka ise pihta. „Paar korda tõmbas ennastki rokkima“

30-aastasele Remmerile oli see karjääri 38. profivõit, kaotusi on tema kontole pika karjääri jooksul kogunenud 12. 19-aastane Gabunia sai kuue võidu kõrvale teise kaotuse.

„Nagu ma eelnevalt mainisin, siis need numbrid (vanus ja statistika - toim) ei tähenda midagi. Kaalumisel ütlesin, et ta on kõva pähkel. Lõin teda päris kõvasti, aga ta seisis nagu kivi. Ega tema löögid ka kõige pehmemad ei olnud. Paar korda tõmbas ennastki rokkima,“ muljetas Remmer peale Tondiraba jäähallis 4400 pealtvaataja ees peetud matši.

Kaua Remmer veel poksida plaanib? „Oeh,“ ohkas ta esmalt, vastates peale väikest pausi: „Tuleb kodustega ka läbi rääkida. See lõikab eraelust väga palju ära. Loodan seda teha täpselt niikaua, kuni tahtmist on. Kui tunnen, et see ei paku enam mingit emotsiooni ja pinget, siis ei tee. Praegu tõmbab leegi käima.“