Viimast MM-i ametis olev legendaarne Soome hokikoondise peatreener: veerandfinaalis on pinged Rootsi õlul

Jalonen käe all on Soome võitnud olümpiakulla ja -pronksi ning kolm maailmameistritiitlit, aga tänavuse MM-i järel paneb 61-aastane juhendaja ameti maha. Ent sel kevadel pole lõvide hoog kuigi hea, sest alagrupis võitsid nad seitsmest mängust kolm ja kaotasid neli, mistõttu pääsesid nad üle noatera veerandfinaali.

Seal võtavad soomlased mõõtu vanade vihavaenlaste rootslastega, kes võitsid B-alagrupist kõik seitse mängu. „Kõik pinged on rootslaste peal. See meid ei häiri, sest meil pole edasipääsuks survet. Üritame visata kaika kodaratesse,“ lausus Jalonen.

Jalonen pidas meeskonnale ja treeneritele pika kõne, mis võib jääda tema viimaseks mängueelseks jutuks. „Eks see on kindlasti peast läbi käinud. Kaks võimalust, kas see on mu viimane tööpäev või siis ei ole. Suuri emotsioone pole veel tekkinud. Pärast mängu oleme targemad,“ lisas juhendaja.

Soe saal paneb muretsema

Niigi kehvalt esinenud Soome koondis sai veel ühe halva uudise, sest nende kapten ja suurim täht Mikael Granlund sai ühemängulise võistluskeelu. Nii peavad vastutuse enda õlule võtma nooremad mehed.

„Rääkisin kogupaketist,“ selgitas ta viimase kõne sisu. „Füüsiliselt on meil kõik korras, aga praegu on küsimus peamiselt vaimses pooles. Kas usume enda esitusse? Kas mängijad usaldavad kaaslasi? Kuidas me saame emotsioonid üles? Täna loevad sellisad asjad.“

Soome ja Rootsi matš toimub Ostrava Arenal, mille tingimused on läbi turniiri saanud kõva kriitikat. Näiteks on saal läinud nii kuumaks, et mitmed mängijaid on kannatanud vedelikupuuduse käes.

„Oleme kuulnud, et see on tõesti soe saal. Mängijad võivad mängu jooksul kaotada kõvasti kilosid ja vedelikukaotust peab jälgima. Loodan, et sõnum on poistele kohale jõudnud,“ lausus ta.

Soome ja Rootsi hokimatš algab kell 21.20.