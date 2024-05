Tagasi ralliradadel! Petter Solberg osaleb poja autoga EM-etapil

„Te tunnete mind ja teate seda perekonda – ralli on meie jaoks kõik. Eelmisel aastal sõidutasin ema enda Citroën C4 WRC-ga Skandinaavia ralli ühel kiiruskatsel. See oli lõbus ja Oliveril oli lõbus, sest ta võitis ralli,“ rääkis 49-aastane norralane. „Tahan sellest lõbutsemisest osa saada. See ralli toimub meie kodule lähedal ning seal on kohal meie sõbrad ja perekonnad. Võtame [Volkswagen] Polo ja teeme selle ära.“

Alati naerulsuine Solberg võrdles enda tagasitulekut filmikangelase Rocky VI omaga. „Täpselt nii! Mina olengi naasev Rocky. Aga kes seda filmi mäletab, siis ta võitles, aga lõpuks ta ei võitnud. Kuid tõsiselt rääkides... ma lähen nautima ja tahan kõigile Norrast tulevatele fännidele tuua naeratuse näole,“ märkis ta.

Sel hooajal on EM-sarjas sõidetud Ungari ja Kanaari saarte etapid, juuni keskel võetakse mõõtu Rootsi linna Karlstadi ümbruses ning juuli alguses juba Eestis.

Solberg võtab šnitti Sainzist

Solberg läheb kruusateedele muude tegevuste kõrvalt, sest ta töötab ka võistluse korraldamise juures. „Ma ei lähe püüdma esikohta, vaid sõud tegema. Teame, et ERC-s on väga palju kiireid sõitjaid ja see on üks paganama tihe võistlus. See saab olema karm. Minu viimasest rallist on möödas viis aastat ja peale seda ma pole midagi teinud. Järjepidevalt võistlevad mehed on kiired ja ma ei saa seda kiirust sõrmenipsust uuesti sisse lülitada,“ lausus Solberg, kes viimati võistles 2019. aastal Suurbritannia MM-rallil, kus ta oli WRC2 arvestuses esimene ja üldkokkuvõttes kümnes.

Kaarti loeb Solbergile kogenud Jonas Andersson. „See on tore. Kuigi me elame lähestikku, siis me pole kunagi koos ühes autos võistlenud. Ootan seda väga,“ lisas Solberg, kes enda eeskujuks peab 62-aastast Carlos Sainzi. „Vaadake Carlost, kes jätkuvalt võidab Dakari rallil ja teeb omi asju edasi. Ta oli 1999. aastal minu meeskonnakaaslane ning tal on minu karjääris tähtis roll. Ja ta on jätkuvalt minu inspiratsiooniallikas.“

Bauhaus Royal Rally of Scandinavia toimub Karlstadi ümbuses 13.-15. juunini, EM-sarja neljas etapp Delfi Rally Estonia algab 5. juulil.