KOMMENTAAR | Dilemma. Isa tegi kõik halvasti ja valesti, kuid ometi oli tütar Kelly 17-aastaselt miljonär

See, mis Sildarudega toimub, on kahetsusväärne ja kurb. Kaklus raha pärast, kohtuasjad, üksteisele räigete süüdistuste pildumine, müür õe ja venna vahel, veel paksem müür tütre ja isa vahel, keda enam isaks ei kutsuta... Suhted on sedavõrd kildudeks purunenud, et neid enam kokku ei lapi. Viimaseks vindiks on nukker ja kõigile valus peredraama toodud mõlema poole tahtel väljanäitusele, Eesti rahvale vaadata, soovides kuulutada oma tõde.

Paraku ühist tõde ei pruugi ses juhtumis olla, kõik näevad asja oma vaatevinklist ning on veendunud, et käitusid õigesti. Ehk siis see, mis ühele on õige, see teisele vale... Must ja valge, hallide toonideta.