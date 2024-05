„14-aastase tüdrukuga“ kurameerinud Eesti jooksja suhtes menetlust ei alustatud

Nimelt levisid TikTokis videod sellest, kuidas jooksja vahetas 14-aastase tüdrukuga seksuaalse alatooniga sõnumeid ja soovis temaga metsas kokku saada. Hiljem aga selgus, et tegemist polnudki 14-aastase tüdrukuga ning seega otsustas politsei piirduda esialgu vaid hoiatusega.

„Hetkel ei alustatud juhtumi osas menetlust, kuivõrd politseile teadaolevalt ei olnud üheks vestluse osapooleks 14-aastane tüdruk, vaid isik, kes esines 14-aastase tüdrukuna. Kui tegemist oleks olnud 14-aastase lapsega, siis see osa vestlusest, millega politsei on saanud tutvuda, viitab sellele, et tegu oleks võinud olla lapse seksuaalse ahvatlemisega, mis on kuritegu,“ rääkis Delfile Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juht Reimo Raivet.

„Täiskasvanul inimesel ei ole alla 16-aastase lapsega seksuaalse sisuga vestluste pidamine lubatud ja see võib kaasa tuua kriminaalmenetluse. Selliste vestluste puhul on vastutavaks alati täiskasvanu ning põhjendused, justkui laps ise soovis rääkida nendel teemadel, ei välista täiskasvanu vastutusele võtmise võimalikkust. Samuti on seksuaalse iseloomuga kohtumiste kokku leppimine ja nendele kohale tulemine, olenemata, kas laps on selleks nõusoleku andnud või suisa seda ise soovinud, täiskasvanu vastutus ja selline kohtumine oma olemuselt on samuti kuritegu,“ lisas ta.

Ning Raiveti sõnul peaksid täiskasvanud teavitama ka veebikonstaablit, kui alaealised neile seksuaalse alatooniga sõnumeid saadavad.