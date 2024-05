Võrkpallinaiskonna peatreener Toobal: kõik peavad aru saama, et see ei ole enam Hõbeliiga

Peatreener Andres Toobal sõitis Belgiasse 14 mängijaga, koju jäid seekord need, kes on seotud koolieksamitega. Belgia näol on tegu tugevaima vastasega, kellega Eestil seekord mõõtu tuleb võtta, Horvaatia on samuti kõrgest klassist naiskond.

„Belgial on iga positsioon väga kõrgeklassiliselt täidetud, selge see, et nende vastu peab natuke teistmoodi eesmärkidega minema, et oma võitlusvaimu tagasi saada ja otsida oma mängu. Tahan näha, et me mängime igat punkti nii, et kui vastane on ka mõne punktiga ees, siis me ei annaks alla, vaid võitleks enda eesmärkide nimel. Et ei vaadataks niivõrd skoori, vaid püüaksime säilitada rahu. Me oleme välja võidelnud õiguse sellisel tasemel vastastega mängida ja peaksime selle üle uhkust tundma ja pea püsti sellistele mängudele vastu minema. Et igaüks annaks endast kõik ja ei peaks pärast mõtlema, et midagi jäi varuks,“ rääkis Toobal pressiteate vahendusel.