FOTOD | Ratasepp otsustas pöörase katsumuse lõpetada. „Seda poleks osanud halvimaski unenäos ette näha“

„Ütlen ausalt, et kogu tekkinud olukord pani mind uudsesse ja uskumatult keerulisse olukorda - ei oleks ka halvimas unenäos osanud ette näha, et kõigest mõnikümmend minutit pärast katsumuse starti mind selline ootamatus tabab. Kuigi ma teiste arvamuste järgi oma elu ei ela, oli mul siin väga raske end sellest mitte mõjutada lasta. Kogu see ettevõtmine oli suure meediatähelepanu all ja ootused suured, mistõttu katsumuse katkestamine kõigest 25 minutit pärast selle algust ei ole just unistuste stsenaarium. Aga see on reaalne risk, mis mul tuleb võtta, et saada võimalus avastada, milleks meie keha on kõigeks võimeline kui selle võimalikkusesse uskuda. Samas on oluline, et ma teen seda kõike vabatahtlikult ja riske kalkuleerides. Ka pärast tänast ma endiselt usun, et see on füüsiliselt ja ennast kahjustamata tehtav,“ teatas Ratasepp Facebookis.