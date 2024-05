Schumacheri perekond sai kohatu artikli eest kopsaka valuraha

Artiklis endaski selgus tõde alles viimasel real, kus ajakiri möönis, et tegelikult nad Schumacheriga siiski ei rääkinud. Konks oli selles, et vastuseid ei andnud Schumacher, vaid tehisintellekt.

55-aastane Schumacher sattus 2013. aastal suusaõnnetusse, kus sakslane vigastas pead. Mehe tervise kohta on ilmunud väga vähe infot. Tema abikaasa Corinna selgitas 2021. aastal, miks vormeliässa tervislikku seisu meediaga ei jagata. „Michael ütles alati, et privaatsed asjad peaksid olema privaatsed. Minu jaoks on väga oluline, et ta saaks võimalikult rahulikult oma eraelu jätkata. Michael kaitses meid alati, nüüd kaitseme teda,“ ütles naine.