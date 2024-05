DELFI VIDEO | Tanel Kurbas: meie sisu näitab see, et me suudame ka selliseid mänge võita

Kalevi korvpalluri Tanel Kurbase sõnul oli mõnel nende mehel närv sees ja puterdamist oli kõvasti. Talle tegi aga rõõmu, et Kalev suutis ka sellise rabeda mänguga võidu võtta.

„Meie sisu näitab see, et me suudame ka selliseid mänge võita,“ ütles Kurbas.