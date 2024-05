DELFI VIDEO | Hendrik Eelmäe: näitasime, et suudame Kaleviga mängida küll. Kodus hammustame nad ära

„Mis seal ikka, see on esimene mäng. Me kontrollisime tegelikult enamust mängu. Näitasime, et suudame nendega mängida küll. Neljandal veerandil meie rünnak jooksis kokku, tekkisid ebaloogilised lahendused,“ sõnas Eelmäe mängujärgses kommentaaris.