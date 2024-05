Kalle Rovanperä avaldas põhjuse, miks tema auto kannab numbrit 69

Aga miks valis soomlane just selle numbri? „Põhjuseid, miks valisin numbri 69, on mitu. Üks neist on see, et mu isa sõitis rallikrossi numbriga 69. Meil ​​on ikka veel garaažis uks numbriga 69. Ma nägin seda alati väiksena ja siis kui sain numbri valida, oli see selge valik,“ selgitas Rovanperä, kirjutab Rallit.fi.