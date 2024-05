Hyundai boss lubas Tänaku auto paremaks muuta: meil on mõned ideed

Tänak saavutas üle-eelmisel nädalal sõidetud Portugali rallil teise koha ja kogus suurima punktisaagi. MM-sarja juhtivast tiimikaaslasest Thierry Neuville’ist jääb Tänak nüüd maha 31 punktiga.

„Olen tema [Tänak] esitusega rahul, sest meil on nüüd seitse sarnase profiiliga kruusarallit järjest. See, et ta ei tundnud end autos kogu aeg hästi, vaid ainult kohati, viitab, et järgmistel võistlustel võib temalt midagi head oodata,“ lausus Abiteboul Motorspordile.

Prantslane kinnitas, et Hyundais tehakse tööd selle nimel, et auto ja selle seaded Tänakule rohkem sobiks.

„Ta on näidanud meile selge suuna, mida ta tahab muuta, ja see on täpselt see, mida me tahame. Inseneri seisukohast on hea saada uusi mõtteid ja vaatenurki selle kohta, mida peame tegema. Püüame need asjad võimalikult kiiresti ellu viia,“ märkis tiimijuht.

„Muidugi on meil küll teatud piirangud, kuid meil on mõned ideed ja me katsetame mõnda asja. Võib-olla hakkame neid kasutama juba sel aastal.“

„See, et Ott ütleb, et ta ei saa sama teha, mis Thierry, näitab, et auto juures on midagi valesti. Usun, et Otti aidates suudame aidata ka Thierryl astuda täiendava sammu edasi,“ lisas Abiteboul optimistlikult.

Autoralli MM-hooaja järgmine etapp algab 30. mail Sardiinias.