Virumaa võrkpalli meistriks tuli RLV Massive. „Täielik Lääne-Virumaa El Clasico!“

Tamsalu VK kapten Priit Maasik: „Enne viimast mängu Idablokiga teadsime, et meil on selg vastu seina ning tuleb võita vähemalt kaks geimi, et Final Fouri pääseda. Läksime täispangale ning esimese kahe geimi võiduga sai põhiline ülesanne täidetud ning saime anda kõigile mänguaeg, kes tublilt 3:0 võidu ära vormistasid. Miinimum ülesanne oli pääseda Final Fouri ning järgmine eesmärk on saada medal kaasa. Puhkame mõned päevad ja siis juba kaks väga olulist lahingut!“