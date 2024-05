Klavan vaatas Klopi viimast mängu Liverpoolis märgade silmadega: ta muutis mind jalgpalluri ja inimesena

„Ma arvan, et esimest korda kuulsin Liverpooli huvist 2016. aasta maikuus,“ meenutas Klavan. „Lugu on selline. Mu agent helistas mulle ja ütles, et Liverpooli klubi tunneb huvi. Siis ma küsisin: „Everton?“. Ja ta ütles: „Ei, ei. punased.“ Pärast seda leppis mu agent Jürgeniga telefonikõne kokku. Kui Jürgen mulle helistas, ei uskunud ma, et see oli tema. Seega panime kõne pausile ja ta saatis mulle selfi, kinnitamaks, et see on tema.“