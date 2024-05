Rallilegend jätab autoralli MM-sarjaga hüvasti

72-aastane Mouton saavutas oma sõitjakarjääri jooksul neli etapivõitu ja lõpetas 1982. aasta hooajal MM-sarja teise kohaga. Pärast 1986. aasta hooaega lõpetas prantslanna sõitjakarjääri MM-il, kuid jäi ralliga seotuks.

Viimastel aastatel on Mouton töötanud autoralli MM-võistlustel rahvusvahelise autoliidu FIA ohutusdelegaadina. Ta läbib enne võistlejaid kõik kiiruskatsed, veendumaks, et kõik on stardiks valmis.

Nüüd on aga Mouton otsustanud delegaadi tööst loobuda. Ta tegi selle avalikuks viimasel Portugali MM-rallil, kus jättis kirglike fännidega hüvasti võistluse lõpetanud punktikatsel.

„See oli eriline, sest inimesed lehvitasid ja meiegi peatusime, et lehvitada ja tänada. On hämmastav, et me saame kaasa sellised mälestused ja toetuse. See on väga emotsionaalne,“ kommenteeris Mouton, vahendab Rallyjournal.

„Ma tegin oma töö ära ja olen õnnelik. Aga etendus peab edasi minema,“ ütles motospordilegend, kes päriselt veel pensionile jääda ei kavatse.

„Loodan, et saan midagi muud teha, kuid otsustasin MM-sarjas rallitamise lõpetada. See on minu 50. aasta motospordis alates 1973. aastast, mil karjääri alustasin. Ja nüüd olen peaaegu 73-aastane,“ lisas Mouton.