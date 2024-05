Eesti autoralli meistrivõistlused kolivad esimest korda Soome teedele

„Sellest võimalusest sõita Soomes Eesti meistrivõistluste etapp on olnud viimase kümne aasta jooksul palju juttu ja lõpuks on see tõeks saanud. See on oluline, et eri maade autospordi liidud omavahel koostööd teeks ja eriti naabrid. Koos töötades saame olla tugevamad,“ sõnas Eesti Autospordi Liidu Spordidivisjoni juht Kuldar Sikk.