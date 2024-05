Skandaalsed tingimused: Läti hokitäht kaotas MM-il ühe mänguga seitse kilogrammi. „Me pole robotid, vaid inimesed“

Nimelt on Ostrava jäähallis niivõrd umbne ja palav, et tingimused on mängijate jaoks juba ekstreemsed. Läti hokikoondise väravavaht Kristers Gudlevskis kaotas möödunud pühapäevases 3:2 võidumängus Slovakkia üle kohtumise jooksul koguni seitse kilogrammi.

„Esimest korda näen midagi sellist,“ rääkis lätlaste peatreener Harijs Vitolinš ajakirjanikule Ulvis Brožele.

31-aastane Gudlevskis rassis slovakkide vastu jääl enam kui tunni, sest võitja selgitamiseks läks vaja nii lisaaega kui karistusviskeid. 65 minutit jääl olnud lätlane aitas kodumeeskonna võidule, aga oli pärast raskustes areenilt lahkumisega.

Esialgu kartsid fännid, et väravavaht sai vigastada. „Olen kurnatud. Mul on hea meel, et võitsime selle mängu, aga olen lihtsalt väsinud. See oli pikk-pikk mäng. Kuidagi sain hakkama,“ vahendas Läti Delfi Pinguins Bremerhaveni klubi hokimehe sõnu.

Tšehhi portaali Denik teatas, et Gudlevskis vajas pärast meedikute abi ning oli tilguti all. „Nägin juba kohtumise ajal, et ta vajab abi. Koondisearst arvas, et ta peab ise lõpuni vastu, aga kahjuks polnud nii,“ selgitas Ostrava ülikooli haigla doktor Jiri Demel kohalikule meediale. „Pidime viima ta õhtul hotellist haiglasse tilguti alla.“

„Kohutavad tingimused, keegi peab need üle vaatama,“ kommenteeris Slovakkia koondislane Šimon Nemec. „Me pole robotid, vaid inimesed ja nii ei saa jätkata. Siin on nii palav, et viie minuti järel on kindad läbimärjad ning me ei kontrolli enam litrit. Ma ei oska öelda, milles asi, aga kogen seda esimest korda.“

Ostrava olusid kirjeldas ka Rootsi koondislane, NHL-i klubis Tampa Bay Lightning mängiv Victor Hedman. „Ma pole midagi sellist varem kogenud ja ma mängin hokit Floridas,“ sõnas NHL-i üheks parimaks kaitsjaks peetav rootslane. „See on kõige palavam hall, kus olen kunagi mänginud. Iga kohtumisega kaotatakse 5-7 kilo.“