Ei ole maad vanadele meestele. Kas NBA uueks postripoisiks saab Dončić, Tatum või „noor Jordan“ Edwards?

NBA oli, on ja jääb superstaaride liigaks. Mingil määral on hea mõõdik särgimüük, mis näitab ära kõige kõige-kõigemad tähed. 1980ndatele andis tooni Boston Celticsi Larry Birdi ja Los Angeles Lakersi Magic Johnsoni mõõduvõtt ning 1990ndad kuulusid Chicago Bullsi Michael Jordanile, sest isegi Tallinna Kadaka turg oli meeskonna võltsnänniga üle ujutatud. 2000ndad võttis üle Lakersi Kobe Bryant, kelle särk oli seitsmel aastal kõige müüdum.

Eelmine aastakümme kuulus LeBron Jamesile ja Stephen Curryle, aga selle kümnendi alguseks on liiga portsu otsas. 39-aastane James ja temast kolm aastat noorem Curry on ilmselgelt karjääri loojangufaasis, mistõttu tänavu jäid mõlemad tiitliheitlusest kaugele. Kuid need kaks meest on endiselt liiga kõige populaarsemad mängijad. Viimasel 11 aastal on nad kordamööda olnud enim müüdud särkide arvestuses esikohal, ka mullu oli Curry esimene ja James teine. Ilmselgelt vajab liiga uut reklaamnägu ehk postripoissi.