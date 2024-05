Kohtunike koolitaja Jaan Roos: mulle ei mahu pähe, kuidas treenerid ja isad sõimavad alaealisi naiskohtunikke debiilideks

Hiljuti ületas meediakünnise Eesti madalamas liigas juhtunu: Tallinna Zeniti mängijal Elvis Braueril tekkis väljakul füüsiline konflikt kogenud õigusemõistjaga ja matš peatati. Põhja regiooni kohtunike juht Jaan Roos möönis, et vilemehe löömine on väga erandlik. „Viimati juhtus sarnane asi 2018. aastal Paldiskis peale madalama liiga mängu. Enne seda oli 2008. aastal Tartus ühel mängul juhtum, kus kohtunikul löödi ninaluu pooleks, aga ta jätkas seda kohtumist. Kuid seal on see efekt, et kui sind füüsiliselt rünnatakse, siis ei saa loota, et sa mõtled edasi objektiivselt. See seisukoht on selge, et sellise juhtumi puhul tuleb kohtumine katkestada,“ ütles Roos.