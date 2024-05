Flora sai Kuressaare vastu raske võidu

Tiitlikaitsja Flora jätkab tabelis kolmandal kohal 25 punktiga. Sama punktiarv on Paide Linnameeskonnal, kes võõrustab täna neljandal kohal olevat Nõmme Kaljut (24 p). Kaljul on aga Flora ja Paidega võrreldes pärast tänast veel kaks mängu varuks. Kuressaare on 12 punktiga seitsmendal positsioonil. Liider FCI Levadia kohtub täna Tallinna Kaleviga.