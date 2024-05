Klubijalgpalli pidupäev | Karikafinaalide meenutused – tituleerituimad klubid ja intrigeerivad finaalid

Eesti karikavõistlustel on läbi aegade tituleerituim klubi jätkuvalt Tallinna FCI Levadia, kellel on tänavu võimalus karikas pea kohale tõsta juba 11. korda. Tiitlite arvult järgneb Levadiale nende läbi aegade üks suurimaid rivaale Flora, kelle auhinnakapist leiab 8 karikavõitu. Kolmel korral on karikavõitjaks kuulutatud Narva Trans, kes on enne tänavust klubijalgpalli pidupäeva endiselt valitsev karikavõitja. Enam kui korra karikavõitjaks tulnud võistkondade hulka kuuluvad ka JK Tallinna Sadam ja Tallinna FC TVMK, kelle nimel on kaks karikavõitu. Tänavune teine finalist Paide Linnameeskond kuulub aga kaheksast võistkonnast koosnevasse seltskonda, kes on karikavõitjaks kuulutatud ühel korral.