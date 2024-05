Eesti koondislased osalevad korvpalli finaalseeria avamängus heategevuslikul viskevõistlusel

„Tegu on väga ägeda ideega! Viskama olen valmis kasvõi unepealt aga selleks, et Anna Gretile ära panna pean täieliku gameday keskendumisega peale tulema,“ sõnas Riismaa suure võistluse eel.

Asi ei jäänud võlgu ning lisas: „Olen 100% nõus, et heategevuslik viskevõistlus on väga tore idee - usun, et võib oodata veidi närvikõdi. Joonase näol on tegemist väga stabiilse viskajaga, aga ega ma end kehvemaks ei pea. Siiski pean võidu jaoks oma parima esitusega kohale tulema.“