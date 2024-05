Neljapaadi treener Sinisalo: kõvad mehed, tegid töö ära ja siit saab ainult paremaks minna

Neljapaadi treener Veikko Sinisalo muigas, et mis ses sajandike mängus treeneri närvidest, peaasi, et meeste vaim vastu pidas ja olümpiakvalifikatsiooni finaali teise kohaga koht Pariisi mängudele ära tuli. „Mehed on uskumatult kõvad. Pole nendega veel rääkinud, kui täiuslik see sõit oli, aga töö sai igatahes tehtud,“ sõnas Sinisalo.