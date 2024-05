Karel Tilga loobub Euroopa meistrivõistlustel osalemisest

Karel Tilga andis Eesti Kergejõustikuliidule teada, et seoses 6 nädalat tagasi treeningul tekkinud kerge põlvevigastusega on ta sunnitud loobuma Euroopa meistrivõistlustel osalemisest. Vigastus on paranemisjärgus, aga kogu hooaega ja Pariisi olümpiamänge silmas pidades on mõistlik mitte riskida.