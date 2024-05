Eesti mägironija Kaspar Eevald vallutas Everesti!

Kaspari ekspeditsiooni Everesti tippu toetab projekt Fenix Adventure, mis aitab ekstreemsportlastel viia oma unistused ellu võimalikult turvaliselt. Fenix Casino turundusjuhi Marje Braunbrücki sõnul on Kasparis piisavalt alandlikkust ja aupaklikkust nii mägede kui ka juhtide ees ning toetajad on algusest peale usaldanud ta arukat meelt.

„Praegu toimub ekspeditsiooni ehk raskeim osa – laskumine, seega suurema tähistamise jätame selleks hetkeks, kui Kaspar turvaliselt baaslaagrisse jõuab,“ ütles Marje Braunbrück. Kuigi ülesminek on meeletult raske ja aeganõudev, võib alla liikumine olla salakaval ning suurem osa õnnetusi juhtub just laskumisel. Tugev mägihaigus võib viivitusega välja lüüa, aga ka tugev väsimus võib tunda anda valede liigutusteste või sammudega.

„Usume, et ka laskumise läbib Kaspar rahulikult, sest teame, kui ratsionaalselt ja mõistlikult ta oma võimeid hinnata oskab. Uskumatu tunne on jälgida Kaspari eluunistuse täitumist Oleme väga uhked ja ootame Kasparit pikisilmi koju, et kuulata kogu ekspeditsiooni kulgu vahetult tema käest,“ lisas Marje Braunbrück.