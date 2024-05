Tour of Estonial stardib viis varasemat tuuri võitjat

Kokku asub starti 17 tiimi, kelle seas 2 Eesti tiimi ning 2 profitiimi.

Eelmise aasta võitja, Rasmus Bøgh Wallin, on tänavusel tuuril Norra profiklubi Uno-X Mobility ridades. „Muidugi on Rasmus eelmise aasta tuuri võitjana meie jaoks väga olulisel kohal. Küll aga on meil nimekirjas veel mehi, kelle peale kaarte mängida. Kõik sõltub sellest, milline saab olema sõidu käik,“ selgitab Uno-X Mobility spordidirektor Max Emil Kørner.

Tour of Estonia 2019. aasta võitja Mihkel Räim ning 2015. aasta võitja Martin Laas esindavad tänavu oma koduklubi Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team. Räim leiab, et nende šansid tuuril on pigem head. „Kuigi meil on stardis vaid 5 meest, siis sellegipoolest meid maha kanda ja alahinnata ei saa. Kõik meist teavad tuuri väga hästi, eriti Tartu päeva,“ sedastas ta.

Ta selgitab, et tiimis kindlat liidrit pole ja see sõltub pigem esimese päeva võistluskäigust: „Kui peaks tulema grupifiniš, siis meil on Martin Laasi näol väga hea kaart välja käia.“

Eesti koondises on samuti kaks tuuri varasemat võitjat: Karl Patrick Lauk (2017 ja 2021) ning Gert Jõeäär (2013). Eesti koondise spordidirektor Alo Jakini sõnul on eelnevad aastad näidanud, et ka Norman Vahtrale sobib tuur hästi ning ka Rait Ärm tundub heas hoos olevat.

„Kindlat liidrit pole veel öelda, aga eesmärk ei saa olla kehvem kui võit, nii üldarvestuses kui ka etappidel,“ sõnas Jakin. Samuti lisab ta, et tänavu on meeskonnas ka Karl Kurits, Markus Mäeuibo ja Virgo Mitt, kes kõik esimest aastat meeste klassis.

Võidusõdul on kaks etappi: 24. mail Tallinn-Tartu (196,4 km) ning 25. mail Tartu Grand Prix (164,8 km).