OTSEPILT DELFI TV-s | Pärnu alistas võõrsil Rapla ja viigistas pronksiseeria

Pärnu abitreener Martin Müürsepp toonitas seeria teise mängu eel, et põhiline on visketabavust parandada. „Oluline on meeskondlik tegutsemine, peame olema valmis võitluseks ja tabama platsilt paremini kui 30%-liselt. Meie poolt on kõik platsil ja silma hoiame eriti valvsalt peal Tormi Niitsul,“ analüüsis loots.