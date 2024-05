DELFI VIDEO | Taur Guitoril jalad süldiks löönud Markus Mittal: tahan tulla Euroopa meistriks ja käia ära ONE Championshipi ringis

Kohe algusest peale hakkas Mittal Guitorit low-kick’idega töötlema ning näha oli, et sellest tuli ka kasu. Guitori jalg muutus kiirelt pehmeks, kuid käed töötasid endiselt tihedalt. Vahepeal tundus, et Mittal muutub juba liiga üleolevaks - ta tegi rahvale sõud, jutustas vastasega, lasi käed alla ja sai selle eest ka korra valusalt karistada. Teise raundi algusest võttis Mittal low-kick’id jälle kasutusse ning lõi Guitori kaks korda nokdauni. Guitor küttis end teisest nokdaunist tõustes korralikult üles, kuid Mittal tegi ta koheselt järjekordse jalalöögiga võitlusvõimetuks.

„Plaan õnnestus sajaprotsendiliselt. Teadsin, et ta tahab mind esimeses raundis ära lõpetada ja olime selleks valmis. Teadsime, et tal on low-kick’idega varem probleeme olnud. Aga tahtsin matši natuke nautida, teha pulli ja tõsist matši segamini. Low-kick oli mõeldud selleks, et kui muud asjad ei toimi ja on vaja ära lõpetada,“ rääkis Mittal peale matši Delfile.