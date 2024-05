Uued väited: õhku haihtunud Itaalia tennisist varastas 100 000 euro väärtuses mööblit ja põgenes USA-sse

Giorgi kadus tennisekarussellilt juba mõne kuu eest ja paar nädalat tagasi ilmus tema nimi karjääri lõpetanud tennisistide nimistusse. Kui toona polnud itaallanna veel ise oma tenniseteekonna lõpust teatanud, siis möödunud nädalal avalikustas ta Instagramis, et kurb info vastab tõele ja tema mängijakarjäär on lõppenud.

Ootamatult lõppenud karjääri taustal tekkisid spekulatsioonid. Möödunud nädalal kirjutas Itaalia ajaleht La Gazzetta dello Sport, et Giorgi on Firenze prokuratuuri uurimise all, kuna tema perekonna maksudeklaratsioonides on lünki. Peale selle kahtlustati, et endine tennisist ei viibi enam kodumaal, vaid on kolinud perega ookeani taha USA-sse.