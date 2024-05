DELFI VIDEO | Päästjana töötav Sergei Makejev sai oma sünnipäeval Hendrik Themaselt magusa revanši. „Pidu ei tule, pean homme tööle minema“

Seekord poksiti kõik kolm kolmeminutilist raundi, misjärel kuulutati kohtunike ühehäälse otsusega võitjaks laupäevane sünnipäevalaps Makejev (29), kelle profikontol on nüüd 13 võitu ja 11 kaotust. 34-aastase Themase saldo on 18 võitu ja 16 kaotust.

„See võit tähendab mulle väga palju, sest olen seda kordusmatši tahtnud saada kaks aastat. Paraku ei olnud see võimalik, sest mul oli tõsine käevigastus, mis sundis mind üldse spordist eemal olema. Tulin tagasi üle pika aja ja võtsin vastu sellise raske matši, kuigi olen palju madalamas kaalukategoorias (The League’i matš peeti Themase poolt pakutud kategoorias 83 kg). Kuna Hendrik tahtis selles kategoorias, siis olin nõus. Kordusmatš oli mulle oluline.“

Kuna meeste omavaheline seis on nüüd 1:1, siis kas võib oodata ka kolmandat kohtumist? „Võibolla ei oleks mõistlik seda teha. Jätaks lahtiseks, kes on kes. Me treenime Hendrikuga ühes klubis. Võibolla oleks targem treenida koos teiste tugevate vastaste jaoks, olla üks suur ühine tiim,“ pakkus Makejev.