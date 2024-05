„Siin peaks küll Klavan sekkuma!“ Miks on U19 finaal Kalevi jaoks tähtsam kui kõrgliigamäng Levadiaga?

Sellele tõsiasjale juhtis avalikult tähelepanu Kalevi peatreener Danijel Meijel. „Meil tuleb reedel finaal, peame selle mõtlema ja enne seda tuleb Levadiaga lihtsalt ära mängida,“ vihjas Meijel ETV2 ülekandes, et esindusmeeskonda kuuluvad U19 mängijad võivad kolmapäevases kohtumises Levadiaga puhkust saada.

Teema võeti üles ka Betsafe’i jalgpallipodcastis ning Paide linnameeskonna abitreener Tarmo Kingile ja spordidirektor Gert Kamsile polnud Meijeli lähenemine sugugi meeltmööda. Seda põhjusel, et Paide läheb laupäevases karikafinaalis vastamisi just Levadiaga, kes võiks seega saada kolmapäeval justkui kergema tööpäeva. Eriti arvestades, et Paide kohtub samal ajal Nõmme Kaljuga.