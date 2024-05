Olümpiata jäänud Nõlvak ja Tiisaar lõpetavad koostöö. „Kui inimesed näevad asju erinevalt, siis pole mõtet punnitada“

„See viimane kuldne geim, mis otsustavaks sai, on nii brutaalne ja lühike. Oleks seal ühe otsuse teistmoodi teinud, või mingis olukorras mängija asemel palli vaadanud… Siis võinuks selle mängu võita ja Jurmalasse pileti lunastada. Muidugi kehvasti me ei mänginud, aga mis see enam lohutab,“ rääkis Tiisaar Delfile antud intervjuus.