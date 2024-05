KOMMENTAAR | Kas epeenaiskond läheb elutähtsale EM-ile Lehisega või Lehiseta? Kes peaksid olema tiimis, et medal võita?

Vehklemishooaeg on niivõrd-kuivõrd lõppenud ning algab suvine tiitlivõistluste periood. Esmalt toimub juuni teisel poolel Baselis Eesti epeenaiskonnale elutähtis EM ja siis juba olümpia, kuhu jõudis vaid Nelli Differt. Praegu on suur küsimus, kes peaksid EM-il naiskonda kuuluma, et võita medal ja üsna katastroofilisest seisust pinnale ujuda, ning teiseks on lahtine, kes lõpuks naiskonda kuuluvad.