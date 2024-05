„Koju“ kätte toodud noortevõistlus näitas, et Jefimova liigub tiitlivõistluste eel õiges suunas

„See oligi mõeldud treeningvõistlusena. Kuna need toimusid tema kodubasseinis, siis oma tavapärastel aegadel poleks ta trenni nagunii teha saanud, sest ujula oli võistlusteks kinni. Otsustasime siis, et teeme kaasa, sättides need võistlused treeningplaani sisse,“ selgitas Jefimova treener. „Otsest tulemust taga ei ajanud. Proovisime parandada tehnilisi asju.“