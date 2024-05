LoL-i hooaja esimene rahvusvaheline trofee rändas Lõuna-Koreasse

Seni rahvusvahelise võiduta olnud Gen.G, kes on võitnud viimased neli Lõuna-Korea League of Legendsi liigahooaega läbis turniiri täiseduga. Otse finaalturniirile kvalifitseerunud meeskond alistas avaringis eelturniirilt kvalifitseerunud Euroopa võistkonna Fnaticu 3:0 ning liikus edasi mängima avaringis Põhja-Ameerika parima meeskonna Team Liquidi alistanud Hiina meeskonna Top Esportsi vastu.

Hiinlased suutsid teisel korral endale siiski finaalikoha tagada ning turniiri kulminatsiooniks sai näha kahe meeskonna korduskohtumist. Finaal lõppes samasuguse seisuga nagu võistkondade eelnev kohtumine, ehk Gen.G teenis nelja mängu järel 3:1 võiduga enda esimese rahvusvahelise tiitli ning tagas pääsu septembri lõpust novembri alguseni peetavatele League of Legendsi maailmameistrivõistlustele.

Läänemaailma meeskonnad jätkavad edutult

League of Legends on juba enam kui kümme aastat olnud peamiselt Lõuna-Korea ja Hiina meeskondade pärusmaa, kuigi 2019. aasta Mid-Season Invitationali finaalis mängisid omavahel ka sel aastal võistlusel osalenud G2 Esports ja Team Liquid, kellest esimene mängis ka sama aasta maailmameistrivõistluste finaalis, on läänemaailma meeskondade tulemused pärast seda taaskord kasinaks jäänud. Kuigi G2 suutis sel korral turniiri avaringis näidata südikat esitust 2:3 kaotusega lõppenud kohtumises T1 vastu ning purustas hiinlaste Top Esportsi 3:0, siis jäi tähtsaimatesse mängudesse pääs tagamata kõikidel lääne meeskondadel.