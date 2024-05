KOMMENTAAR | Guardiola & Co. tiitel ei huvita kedagi ehk Miks on Premier League kaotanud maailma tugevaima liiga staatuse

Olid ajad, mil alates 1992. aastast Premier League’i nime all tuntud Inglismaa kõrgliigat valitses Manchester United, kes võitis aastatel 1992–2003 koguni kaheksa tiitlit. Kirkaima trofee on saanud pea kohale tõsta pärast seda ka Blackburn Rovers, Londoni Arsenal, Chelsea, Leicester City ja Liverpool, kuid keegi pole seda suutnud teha üle kolme aasta järjest. Nüüd on aga Pep Guardiola juhendatav City triumfeerinud viimasest seitsmest hooajast kuuel, olles jäänud võitmatuks neljal aastal järjest. Mida sellest kõigest arvata?

Ärge saage valesti aru, mul pole midagi Guardiola ega Manchester City vastu – ta on tasemel treener, kelle käe all mängivad imelised mängijad –, kuid mannetu on näha tipus klubi, kelle edu põhineb peamiselt Araabia naftarahal ning kel pole pikki traditsioone ega ülemaailmset suurt fännibaasi. Jah, kindlasti leidub City paadunud poolehoidjaid igas maailma nurgas, kuid tuua siinkohal paralleele Manchester Unitedi, Arsenali või Liverpooliga on kohatu ja sisuliselt võimatu.