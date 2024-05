Manchester City tähtmängija kritiseeris lähikonkurenti: neil puudus võitjamentaliteet

Rodri oli ka sel hooajal üks City olulisemaid mängumehi, kui Manchesteri klubi krooniti neljas aasta järjest Inglismaa meistriks. Lõpuks jäi Pep Guardiola hoolealuseid Arsenalist lahutama kaks punkti.

„Ausalt öeldes on see siin üleval [peas]. See on mentaliteet,“ selgitas Rodri Optus Spordile, miks keegi neile Inglismaal vastu ei saa.

„Arsenal vääris ka liiga võitu. Neil on olnud uskumatu hooaeg, kuid ma arvan, et see [võitjamentaliteet] oligi erinevus.“

Rodri tõi näitena märtsikuise mängu Manchesteris, mis lõppes Arsenali vastu 0:0 viigiga. „Nägin neid siia tulemas. Need tüübid ei taha meid võita, nad tahtsid lihtsalt viiki saada,“ lausus hispaanlane.

„Kui te annate meile selle ühe punkti, siis me võidame viimased seitse-kaheksa mängu, isegi kui see on raske. See kõik taandub mentaliteedile,“ lisas Rodri.

City suutis hooaja viimased üheksa mängu võita ning tõusis kolmandalt kohalt esimeseks. Arsenal komistas aga selle aja jooksul korra, kui kaotas kodus Aston Villale 0:2.

City’st sai üldse Premier League’i ajastul esimene klubi, kes on võidutsenud neljal järjestikusel hooajal.