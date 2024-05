Suninen kritiseeris Hyundai valikut: Mikkelsen pole minust kindlasti paremini sõitnud

„Fakt on see, et külmalt on raske võistlema hakata. Kasutasime ainult üht ametlikku testipäeva, nii et mul polnud ka palju kogemusi ja testimist all,“ lisas Suninen. „Muidugi on Soomes katseala, aga kui lihtsalt sama teed mööda edasi-tagasi sõita, pole see vähese kogemusega juhi jaoks parim valik.“