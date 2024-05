KUULA | „Pallist pallita“. „Flora võib põhimõtteliselt suitsu ette panna“ - Meistriliigas 200. mänguni jõudnud Maria Orav

Kuidas jõudis Orav Saue õunapuude vahelt ajaloolise Superkarika võiduni? Mis põhjustas koondisepausi? Kuhu suunas võiks Eesti naiste jalgpall areneda? Neil ja teistel põnevatel teemadel me seekord peatumegi.

Aeg-ajalt kuuleme kogenud jalgpallurite käest kommentaare selle kohta, kuidas esindustiimidega liitunud noormängijad löövad jalaga ukse lahti ja oma positsiooni ning saadud mänguminuteid võetakse iseenesest mõistetavalt. Möödas on ajad, kui tiimi noorimad pidid palle ja väravaid tassima, n-ö korrapidajad olema. Mis on aga sellise muutuse põhjuseks? „Raske öelda. Võibolla see keskkond on ikkagi kokkuvõttes läinud nagu natuke arvestavamaks ja sõbralikumaks,“ mõtiskleb Orav.

Saate teises pooles rääkis Orav oma Ameerika mägedele sarnanevast mängijakarjäärist ning vaatasime otsa Eesti naiste jalgpalli hetkeseisule.

„Praegu see üleüldine tendents on selline, et Flora võib põhimõtteliselt suitsu ette panna ja siis kohtadele kahest allpool on nagu mingi jõhker baarikaklus,“ kirjeldab Orav käimasolevat naiste Meistriliiga hooaega. Ütlusele andis alust fakt, et enne tänavust hooaega lõpetasid oma pika ja eduka karjääri mitmed oma klubide tugitalad - Kethy Õunpuu, Kristina Bannikova ja Berle Brant, teame neid kui ka koondise veterane.

Jalgpallirahvas teab Oravat kui ausat ja otsekohese ütlemisega inimest. Just seda see episood ongi, aus ja avatud. Kindlasti toob mõni ütlus isegi naeru suule.

Kui see on sinu esimene kord meie podcasti kuulata, siis tere tulemast ja aitäh, et tulid! Saatejuhid on Getriin Yalın ja Marie Kikkas.