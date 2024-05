10. minutil punase kaardi saanud Elvis Brauer: 120 kilo kaaluv Koljat tegi jõulise tõukeliigutuse minu rinnapiirkonda ja ütles „tõmba n***i“

Facebookis tehtud postituses ütleb Brauer, et saatis kohtuniku „pe**e“, sest „vahel ei jää mängijatel muud üle, kui sedasi talitada“ ning et punase kaardi kohta aru pärimise järel tõukas kohtunik teda esimesena, lisades sõnad „tõmba n***i“.

Suurel kiirusel liikudes kaotasin tasakaalu, kukkusin ning lõin tugevalt pea ära ja tundsin üsna tugevat hetkelist valu vasakus õlas.

„Jäin hetkeks maha vedelema, et end koguda. Kohtunik vilistas vea - meie kasuks. Tõusin püsti ning liikusin auti läinud palli järele, küsides kohtunikult selgitust (meeskonna kaptenina). Küsisin, et kas suurel kiirusel läbimurret tegeva mängija tõukamine siis ei ole kollane, kui eelnenud väike kannaklõps täiesti neutraalses olukorras seda oli,“ jätkas ta.

„Rõhutan, et see vestlus toimus nö rahulikus õhkkonnas, kus mina sõnu lausudes tõin samal ajal audist palli ära ning kõik mängijad valmistusid järgnevaks karistuslöögiks. Distants kohtunikuga oli mitu meetrit. Minu küsimusele ei suvatsenud kohtunik vastata, vaid üleülevalt muiates käskis mul suu kinni panna. Seejärel saatsin ta pikalt: „Mine per**“. Olin arvestanud, et väljandan oma pahameelt ning sellele järgneb kollane kaart. Pikaajalise jalgpallurina olen sellist stsenaariumi läbi teinud sadu, kui mitte tuhandeid kordi. Vahel ei jää mängijatel muud üle, kui sellisel viisil talitada, lootuses kohtuniku edasist tegevust paremuse poole suunata. Lisaks sellele mängime me jalgpalli, meeste mängu, kus pulsid on kõrged ning testosterooni on palju. Minu vastu tehtud viga oli üsna tõsine, olukord kätkes endas potentsiaalselt pea- ja õlatraumat ning sellest tulenevalt ka minu jõuline reaktsioon - kuid jõuline vaid sõnades.“

Olles marssinud kohtuniku vahetusse lähedusse, taotlesingi selgitusi. „Kas sa tõmbasid taskust vale kaardi välja või?“

„Kõigi, ja ma mõtlen KÕIGI väljakul ja ka varupingil viibinud meeste suureks üllatuseks otsustas kohtunik mulle viibata punast kaarti. See oli šokk, kuid olin endiselt kohtunikust meetrite kaugusel. Olin veendunud, et ta tõmbas taskust kogemata vale kaardi ning see kaart pidi tegelikult olema kollane. Olles marssinud kohtuniku vahetusse lähedusse, taotlesingi selgitusi. „Kas sa tõmbasid taskust vale kaardi välja või?“ Eelnenud tsitaat oli reaalsuses vürtsitatud ka paari ropu sõnaga. Seejärel sooritas ca 120kg kaaluv ja 190+ cm pikk Koljat jõulise tõukeliigutuse minu rinnapiirkonda lausudes sõnad „Tõmba n***i“.