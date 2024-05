KOGU TÕDE SAJANDI MATŠIST | Ainuvalitsejaks saanud Ussõkile kaotanud Fury: „Olen läbi tümitatud, tema läks katkise lõualuuga haiglasse...“

Enne sajandi suurimat raskekaalu poksimatši kuulutas Tyson Fury, et võitjas ei tohiks olla kahtlust, sest ajalugu ja teooria on tema poolel. „Vaid keskpärased suured poksijad võivad kaotada endast kergematele. Tugevad võidavad alati,“ teatas ta mõni kuu enne kohtumist. Fury mõõdud on 122 kg ja 206 cm, Ussõkil 110 ja 191. Nii et kui Fury teooria paika peab, siis ütles ta enese kohta nii mõndagi.