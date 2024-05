Henri Anier krooniti Hongkongi meistriks!

Lee Manil on üks voor enne hooaja lõppu 19 mänguga kirjas 51 punkti. Kuna tabeli teisel real paiknevat Kitcheed edestatakse juba kuue silmaga, ei väärata klubi ajaloo esimest Hongkongi meistritiitlit enam miski. Kaks meeskonda kohtuvad hooaja viimases mängus omavahel ülejärgmise nädala esmaspäeval.

Henri Anier on Aasia väikeriigi klubis käimasoleval hooajal pöörases hoos. 19 kohtumisega on eestlane löönud 15 väravat, millega ta on liiga väravaküttide edetabeli ainuliider.