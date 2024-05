Olümpialootus elab: meeste rannavollekoondis alustas Rahvuste karikat kahe võiduga ja pääses poolfinaali

Mart Tiisaar lisas: „Meil oli väga tore päev! Küprose vastu võtsime kohustusliku võidu ära ja Inglismaa vastu mäng algas suurepäraselt – sellega, et Dima ja Urmas võitsid. Kui ma varem olen Rahvuste karikat vaadanud selle pilguga, et väga vahet pole, kas teine paar võidab või kaotab, et endal on ikka alati võimalus edasi pääseda, siis praegu ma tunnetasin seda olulisust. Et kui teine paar ikkagi võtab oma võidu ära tugeva vastase vastu, siis meil oli mängule peale minnes väga palju rohkem vabadust ja see andis natukene sellist kindlust. Ja mäng sujus päris hästi, üks suurem ära kukkumine oli, aga muidu tahaks öelda, et mida mäng edasi, seda suurema surve alla me suutsime vastased panna ja lõpuks nad päris murdusid. Mis oli mulle üllatus, sest Bellod on sel aastal väga head mängu näidanud. Kui me viimati nendega mängisime, saime 0:2 kaotuse, aga nad on suure sammu edasi teinud ja võit nende vastu oli väga hea saavutus. Ja väga hea, et seda kuldset geimi ei pidanud mängima, sest panime päris palju sinna mängu (energiat) sisse emotsionaalselt. Nüüd ootame homset, see oli supertähtis võit turniiril, vahe on kolossaalne, kas mängida poolfinaalis Saksamaa või Sloveenia või Luksemburgi vastu. See paneb meie edu meie endi kätesse ja see on väga äge.“