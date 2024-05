VIDEO | Kanada hokimängija lõi soomlasele kepiga munadesse

Juhtum leidis aset teise kolmandiku viimastel minutitel ning jäi nii mõnelegi alguses märkamata. Kohtunikule aga mitte ning too saatis Byrami varakult duši alla. Kanada mängija tegutsemisest ärritunud Puljujärvile määrati kaheminutiline karistus.

Kanada on viiest mängust teeninud 14 punkti, millega hoitakse A-alagrupis kolmandat kohta. Soome seis on aga äärmiselt nutune, kuna põhjanaabrid on senise viie mänguga kogunud vaid seitse silma, millega ollakse neljandad.