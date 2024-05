Hea uudis sportlastele: Pariisi olümpiamängude papist vooditel on turvaline seksida

Pariisi mängude voodid on sarnaselt Tokyo olümpiale valmistatud papist, millega soovitakse vähendada ökoloogilist jalajälge. Iga sportlane saab läbi rakenduse valida endale sobiva voodi ja madratsi.

Voodid on disainitud nii, et need kannatavad maksimaalselt 200 kilogrammist raskust. Seetõttu on õhku paisatud küsimus, kas sängis suguühtesse astumine on turvaline või mitte ja ehk ongi nende eesmärk hoida sportlaseid armatsemisest eemale.

Pariisi mängude pressiesindaja lükkas aga taolise väite kategooriliselt ümber ja kinnitas, et papist disaini ainus eesmärk on vähendada keskkonnamõju. Ta rõhutas, et voodite kvaliteeti on rangelt testitud, tagamaks, et need on vastupidavad, mugavad ja sobivad kõigile sportlastele ja kehatüüpidele – iluvõimlejatest judokateni.

„Me teame, et meedia on alates Tokyo mängudest teinud sel teemal nalja, kuid 2024. aasta Pariisi olümpia- ja paraolümpiaküla voodite valik on peamiselt seotud laiema ambitsiooniga tagada minimaalne keskkonnamõju,“ kinnitas Pariisi mängude pressiesindaja AFP-le.

Kui aga papist vooditel peaks asjaks minema, siis tagavad olümpiamängude korraldajad, et kõik kulgeks turvaliselt. Traditsiooniliselt jagatakse atleetide käsutusse hunnikutes kondoome, sel korral 300 000.