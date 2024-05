DELFI VIDEO | Kuidas tähistab vastase peaaegu nokauteerinud Sigrid Kapanen karjääri üheksandat profivõitu? „Lähen koju magama!“

Kolmandas raundis pööras Etienne paar korda Kapanenile selja ning kohati paistis, nagu ei tahaks inglanna enam üldse võidelda. „Ma sain ka nii aru, mul hakkas temast lausa kahju. Aga see on võitlussport. Sa tuled ringi, et võidelda!“ kostis selle peale Kapanen.